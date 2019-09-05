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05.09.2019 13:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сибири столкнулись два самолета: Виновные заплатят по 1000 рублей

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку по факту столкновения двух пассажирских лайнеров в техническом ангаре аэропорта Толмачево. Виновными в инциденте признаны работники ООО "Сибирь Техник", производившие буксировку одного из самолетов.

Фото: Вконтакте
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Во время перемещения ими воздушного судна Embraer 170, было допущено столкновение с Airbus А320, который находился на техобслуживании. Это произошло 25 июня. В результате у одного борта повредилось лишь лакокрасочное покрытие, а вот у второго разорвалась обшивка с правой стороны фюзеляжа.

Как выяснили сотрудники транспортной прокуратуры, рабочие осуществляли буксировку в отсутствие начальника смены, который по всем нормам должен был контролировать каждую стадию процесса. Кроме того, вместо пяти членов буксировочной бригады, действовали лишь трое.

- В этой связи Новосибирским транспортным прокурором директору ООО "Сибирь Техник" внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого виновные должностные лица организации привлечены к дисциплинарной ответственности, - отметили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Помимо этого, двое рабочих были привлечены к административной ответственности по статье о повреждении воздушного судна. Закон предусматривает штраф от 1 до 2,5 тысяч рублей: в отношении виновных в данном конкретном случае назначены минимальные штрафные санкции.

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