В Чечне нашли 250-килограммовую авиабомбу

В Грозненском районе Чеченской Республики саперы уничтожили обнаруженную одним из местных жителей авиационную бомбу весом в 250 килограммов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, обезвреживанием опасной находки занимался пиротехнический расчет МЧС, специально прибывший из Ростова-на-Дону. Кроме того, в Ачхой-Мартановском районе был найден реактивный снаряд залпового огня.

"Специалисты спасательного ведомства работали в Грозненском и Ачхой-Мартановском районах ЧР по заявкам граждан, которые, обнаружив опасные находки, обратились в экстренные службы", - отметили в республиканском управлении.

Как выяснилось, и авиабомба, и реактивный снаряд находились в рабочем состоянии, поэтому в любой момент могли сдетонировать. Под землей они пролежали около 20 лет. Находки на специальной технике транспортировали на военный полигон, где уничтожили.