Градозащитники просят защитить уничтожаемый исторический ландшафт Пскова

Градозащитники вновь обратили внимание на угрозу историко-культурному наследию одного из древнейших русских городов - Пскова.

- Мы на месте убедились в существовании новой застройки, агрессивно вторгающейся в историческую среду, и панорамы, которые составляют предмет охраны исторического поселения регионального значения "Город Псков", - говорится в пресс-релизе общественного движения "Архнадзор".

Градозащитная организация обращает внимание на застройку правого берега реки Псковы напротив кремля; строительство 10-этажного жилого дома, двукратно превысившего установленный высотный регламент возле памятника оборонного зодчества XV-XVI веков - Покровского комплекса; строительство гостиницы в Покровском углу вблизи от объектов культурного наследия федерального значения - Покровской башни и крепостной стены Окольного города.

Отмечается так же, что многоэтажные дома, которые строятся на левом берегу реки Великой, слишком агрессивно влияют на ландшафт. Это, в том числе, жилой дом на Ольгинской набережной, 16-этажные дома на улицах Ижорского Батальона и в районе Овсище.