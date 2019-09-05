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5 сентября 2019 г. 14:30
Текст: Артем Локалов

Градозащитники просят защитить уничтожаемый исторический ландшафт Пскова

Градозащитники вновь обратили внимание на угрозу историко-культурному наследию одного из древнейших русских городов - Пскова.

- Мы на месте убедились в существовании новой застройки, агрессивно вторгающейся в историческую среду, и панорамы, которые составляют предмет охраны исторического поселения регионального значения "Город Псков", - говорится в пресс-релизе общественного движения "Архнадзор".
Чем живет деревня Родина

Градозащитная организация обращает внимание на застройку правого берега реки Псковы напротив кремля; строительство 10-этажного жилого дома, двукратно превысившего установленный высотный регламент возле памятника оборонного зодчества XV-XVI веков - Покровского комплекса; строительство гостиницы в Покровском углу вблизи от объектов культурного наследия федерального значения - Покровской башни и крепостной стены Окольного города.

Отмечается так же, что многоэтажные дома, которые строятся на левом берегу реки Великой, слишком агрессивно влияют на ландшафт. Это, в том числе, жилой дом на Ольгинской набережной, 16-этажные дома на улицах Ижорского Батальона и в районе Овсище.

Темы дня:
#Россия
#история
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