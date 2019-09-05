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05.09.2019 15:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК заявил, что съемка избиения арестанта в "Крестах" - подделка

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что недавно распространенный видеоролик с избиением одного из следственно-арестованных в "Крестах" (ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) является подделкой.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Ролик и фотографии с избиением молодого человека недавно получил широкое распространение в интернете. Предполагалось, что эту съемку отправили родственником избиваемого с целью вымогательства. Однако после изучения материала в СК пришли к выводу, что съемка срежессирована. На фотографии и видео фигурирует другой человек, а следы побоев - это просто краска. Кроме того, выяснилось, что ролик был смонтирован за пределами следственного изолятора.

Тем не менее, в отношении трех находящихся в СИЗО молодых людей (23, 25 и 26 лет) возбуждено уголовное дело по статье "вымогательство". По данным следствия, они действительно требовали деньги у своего сокамерника 1998 года рождения, угрожая расправой. По телефону вымогали у его родственников 20 тысяч рублей, но те смогли перевести на банковскую карту только три тысячи.

Кстати, наличие телефона в камере стало еще одним поводом для проверки. В СК установили, что незаконный пронос мобильников в "Кресты" имел место неоднократно. В связи с этим на имя начальника следственного изолятора внесено представление.

Доследственная проверка будет проведена и в отношении сотрудников СИЗО. Материалы о возможном наличии в их действиях состава преступления по статье "халатность" выделены в отдельное производство.

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