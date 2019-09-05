В Петербурге появится памятник великому Баху

14 сентября в Петербурге состоится торжественное открытие памятника великому немецкому композитору Иоганну Себастьяну Баху.

Бюст Баха займет место напротив бюста Гете перед Петрикирхе (Невский проспект, 22-24). Автор обоих монументов - Левон Лазарев. Работу над гипсовым бюстом Баха петербургский скульптор закончил в 2004 году за неделю до смерти. Спустя 15 лет воплотит задуманное XXII Международный фестиваль EARLYMUSIC - старейший и крупнейший в России форум русской и западной музыки XI-XVIII веков в аутентичном исполнении.

Вечером 14 сентября в Академической капелле состоится уникальный концерт "И. С. Бах и его отражения". Впервые в России фестиваль EARLYMUSIC даст возможность услышать в одном концерте два взгляда на знаменитую Чакону И. С. Баха и другие его произведения - аутентичный и академический. Знаменитый немецкий скрипач Кристиан Тецлафф исполнит баховские Партиту ре минор для скрипки соло и Концерт для двух скрипок с оркестром ре минор вместе с юной петербургской солисткой Мариной Бесчастных и Оркестром Средней специальной музыкальной школы-лицея при Санкт-петербургской консерватории под управлением Аркадия Штейнлухта.

Во втором отделении художественный руководитель фестиваля EARLYMUSIC, барочный скрипач Андрей Решетин исполнит Аллеманду, Сарабанду и Чакону из той же Партиты, а "Санкт-Петербургский балет Анджолини" станцует их и тем самым вернет баховские опусы к их истокам, проявит их основу - танцевальное движение.

EARLYMUSIC-2019 пройдет с 14 сентября по 9 октября. Программа включает премьеры барочного балета и барочной оперы, гастроли коллективов из Франции и Испании, визиты мэтров аутентизма из Великобритании, Германии и Франции, два концерта-марафона с неожиданными программами и многое другое.