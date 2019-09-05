Глава Адыгеи побывал на строящихся в Майкопе объектах

Новости

Трейлер: МакКонахи, Ривз, Динклейдж, Камбербэтч, Бри Ларсон и другие 12:04
Премиальный тягач КамАЗа: стала известна дата выхода 12:01
Назван признак скорого инфаркта 11:56
В Вологодской области возбудили дело после пропажи двухлетней девочки 11:55
Владивосток может побороться за право проведения Олимпиады в 2036 году 11:54
Погиб автор хитов Майкла Джексона, 50 Cent и Леди Гаги ЛаШон Дэниелс 11:53
Новые станции метро в Петербурге будут работать в тестовом режиме 11:51
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным 11:44
Индия предоставит миллиардный кредит Дальнему Востоку 11:42
Самолет "Руслайна" вновь совершил экстренную посадку в Воронеже 11:37
У продолжения "Лары Крофт" появились режиссер и дата премьеры 11:31
Владимир Якушев: Субъектам ДФО нужно больше строить 11:26
Путин назвал Дальний Восток символом открытости 11:26
Петербуржец обстрелял детский сад и ранил одного человека 11:25
Программу действий по интеграции президенты СГ подпишут в декабре 11:22
СМИ раскрыли размер премиальных игроков РПЛ 11:18
Курс доллара опустился ниже 66 рублей 11:15
Умер последний глава Госкино СССР Александр Камшалов 11:12
Александр Козлов: Проект нацпрограммы развития Дальнего Востока доработают 11:11
Президент анонсировал реконструкцию 40 аэропортов на Дальнем Востоке 11:11
В музее "Владивостокская крепость" открылась первая экспозиция 11:05
В Карелии не готова смета на 19 объектов по федеральной программе 11:04
Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет с россиянами в матче суперфинала Евролиги 11:04
Заведется ли Lada Vesta после года простоя 11:03
Опрос: Гладковыбритые мужчины привлекают больше женщин 10:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Микробы показали климат будущего
Микробы показали климат будущего
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Законы сентября коснутся пенсий, ОСАГО и дачников
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
05.09.2019 12:06
Проект: В регионах

Глава Адыгеи побывал на строящихся в Майкопе объектах

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов познакомился с ходом строительства ряда объектов образования и городской инфраструктуры в республиканской столице.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

В рабочей поездке руководителя республики сопровождали мэр Майкопа Андрей Гетманов, министр образования и науки РА Анзаур Керашев, представители подрядных организаций.

Местом первого посещения стал микрорайон вблизи пересечения улиц Максима Горького и Пролетарской. Здесь планируется масштабная реконструкция городской автомобильной развязки с обустройством кольцевого движения. На эти цели предполагается направить 65 миллионов рублей. Прилегающая к данному объекту общественная зона также нуждается в благоустройстве. Для этого предусмотрено 18 миллионов рублей.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Адыгее подвели предварительные итоги развития за первое полугодие

В ходе обсуждения будущей планировки территории глава РА акцентировал внимание на создании комфортных условий для жителей микрорайона.

"Прилегающая общественная зона должна быть реконструирована в соответствии с генпланом. Собственникам близлежащих земельных участков важно иметь об этом четкое представление. Это касается приведения в порядок ветхих строений и портящих вид насаждений. Также важно соблюсти единое цветовое решение балконов и фасадов многоэтажных домов. Кроме того, в рамках благоустройства нужно соблюсти все нормативы по доступной среде, смонтировать под землей все подводящие кабели к опорам освещения и создать архитектурный облик данной городской территории с едиными решениями", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

После обсуждения вопросов благоустройства глава республики посетил строящееся ДОУ в станице Ханской. На окраине населенного пункта ведется возведение детсада с ясельной группой на 240 мест. Сметная стоимость объекта составила около 150 миллионов рублей, которые выделены из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Уже возведен корпус дошкольного учреждения и ведется внутренняя отделка. Работы на объекте синхронизированы со строительством подъездной дороги с автостоянкой и тротуарами. Сдача детсада в эксплуатацию планируется до первого ноября.

Здесь же, в станице руководитель региона посмотрел, как идет строительство средней школы на 250 ученических мест. Оно ведется за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Стоимость объекта составит свыше 272,8 миллиона рублей. Срок реализации проекта - конец текущего года.

После визита в станицу Ханскую он посетил хутор Гавердовский. Здесь начаты работы по возведению нового детсада на 120 мест. Новый объект появится рядом со школой № 18. В будущем здесь планируется создать единую благоустроенную территорию. Строительство корпуса детсада проводится за счет республиканского и муниципального бюджетов. Сметная стоимость объекта составила 70 миллионов рублей. Подрядная организация планирует завершить все работы до конца года.

По возвращении в Майкоп глава республики посетил стройплощадку будущей школы на 1100 мест на улице 12 Марта. На сегодняшний день здесь возведен трехэтажный корпус учебного заведения, ведутся отделочные работы и прокладка коммуникаций. Срок сдачи объекта стоимостью более 719 миллионов рублей - август 2020 года. Новая школа позволит существенно сократить дефицит ученических мест в этом микрорайоне и обеспечить обучение детей в одну смену.

Мурат Кумпилов в разговоре с руководством мэрии, представителями подрядной организации и министерства образования еще раз акцентировал внимание на синхронном решении инфраструктурных вопросов: прокладке коммуникаций, обустройстве подъезда к школе, проведении освещения и благоустройстве.

В разговоре с журналистами по итогам этой поездки глава республики отметил, что в строительство новых объектов вкладываются серьезные средства из федерального, регионального и местных бюджетов. Главная задача - эффективное их использование.

Фото: Алексей Гусев
В Адыгее открыли два крупных спортивных комплекса

"Масштабные проекты, реализуемые в сфере строительства социальных учреждений, требуют большой системной работы. Мы готовы к этому и постоянно держим ситуацию под контролем. Уверен, что все инфраструктурные изменения в Майкопе и близлежащих населенных пунктах в будущем окажут позитивное влияние на качество жизни граждан. Это касается доступности образовательных учреждений, детсадов, повышения качества образования, а также создания удобных, безопасных и комфортных условий проживания", - сказал Мурат Кумпилов.

Вместе с тем глава республики подчеркнул, что от объекта к объекту подрядные организации совершенствуют свою работу и вносят различные полезные инициативы. Это касается улучшения эргономики и удобства эксплуатации будущих учреждений.

По итогам рабочей поездки руководитель региона дал соответствующие поручения мэру Майкопа и профильным министрам.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Путин предложил увеличить выплаты врачам и учителям на Дальнем Востоке
Скворцова: Введение четырехдневной рабочей недели нуждается в обсуждении
Пентагон озвучил сроки развертывания запрещенных ДРСМД ракет
Соловьев предупредил о новых военных конфликтах на Украине