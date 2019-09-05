Глава Адыгеи побывал на строящихся в Майкопе объектах

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов познакомился с ходом строительства ряда объектов образования и городской инфраструктуры в республиканской столице.

В рабочей поездке руководителя республики сопровождали мэр Майкопа Андрей Гетманов, министр образования и науки РА Анзаур Керашев, представители подрядных организаций.

Местом первого посещения стал микрорайон вблизи пересечения улиц Максима Горького и Пролетарской. Здесь планируется масштабная реконструкция городской автомобильной развязки с обустройством кольцевого движения. На эти цели предполагается направить 65 миллионов рублей. Прилегающая к данному объекту общественная зона также нуждается в благоустройстве. Для этого предусмотрено 18 миллионов рублей.

В ходе обсуждения будущей планировки территории глава РА акцентировал внимание на создании комфортных условий для жителей микрорайона.

"Прилегающая общественная зона должна быть реконструирована в соответствии с генпланом. Собственникам близлежащих земельных участков важно иметь об этом четкое представление. Это касается приведения в порядок ветхих строений и портящих вид насаждений. Также важно соблюсти единое цветовое решение балконов и фасадов многоэтажных домов. Кроме того, в рамках благоустройства нужно соблюсти все нормативы по доступной среде, смонтировать под землей все подводящие кабели к опорам освещения и создать архитектурный облик данной городской территории с едиными решениями", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

После обсуждения вопросов благоустройства глава республики посетил строящееся ДОУ в станице Ханской. На окраине населенного пункта ведется возведение детсада с ясельной группой на 240 мест. Сметная стоимость объекта составила около 150 миллионов рублей, которые выделены из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Уже возведен корпус дошкольного учреждения и ведется внутренняя отделка. Работы на объекте синхронизированы со строительством подъездной дороги с автостоянкой и тротуарами. Сдача детсада в эксплуатацию планируется до первого ноября.

Здесь же, в станице руководитель региона посмотрел, как идет строительство средней школы на 250 ученических мест. Оно ведется за счет средств федерального и республиканского бюджетов. Стоимость объекта составит свыше 272,8 миллиона рублей. Срок реализации проекта - конец текущего года.

После визита в станицу Ханскую он посетил хутор Гавердовский. Здесь начаты работы по возведению нового детсада на 120 мест. Новый объект появится рядом со школой № 18. В будущем здесь планируется создать единую благоустроенную территорию. Строительство корпуса детсада проводится за счет республиканского и муниципального бюджетов. Сметная стоимость объекта составила 70 миллионов рублей. Подрядная организация планирует завершить все работы до конца года.

По возвращении в Майкоп глава республики посетил стройплощадку будущей школы на 1100 мест на улице 12 Марта. На сегодняшний день здесь возведен трехэтажный корпус учебного заведения, ведутся отделочные работы и прокладка коммуникаций. Срок сдачи объекта стоимостью более 719 миллионов рублей - август 2020 года. Новая школа позволит существенно сократить дефицит ученических мест в этом микрорайоне и обеспечить обучение детей в одну смену.

Мурат Кумпилов в разговоре с руководством мэрии, представителями подрядной организации и министерства образования еще раз акцентировал внимание на синхронном решении инфраструктурных вопросов: прокладке коммуникаций, обустройстве подъезда к школе, проведении освещения и благоустройстве.

В разговоре с журналистами по итогам этой поездки глава республики отметил, что в строительство новых объектов вкладываются серьезные средства из федерального, регионального и местных бюджетов. Главная задача - эффективное их использование.

"Масштабные проекты, реализуемые в сфере строительства социальных учреждений, требуют большой системной работы. Мы готовы к этому и постоянно держим ситуацию под контролем. Уверен, что все инфраструктурные изменения в Майкопе и близлежащих населенных пунктах в будущем окажут позитивное влияние на качество жизни граждан. Это касается доступности образовательных учреждений, детсадов, повышения качества образования, а также создания удобных, безопасных и комфортных условий проживания", - сказал Мурат Кумпилов.

Вместе с тем глава республики подчеркнул, что от объекта к объекту подрядные организации совершенствуют свою работу и вносят различные полезные инициативы. Это касается улучшения эргономики и удобства эксплуатации будущих учреждений.

По итогам рабочей поездки руководитель региона дал соответствующие поручения мэру Майкопа и профильным министрам.