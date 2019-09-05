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05.09.2019 15:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Под Астрахань ПВО применили сирийский опыт борьбы с крылатыми ракетами

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

В Астраханской области на учениях объединенной системы ПВО "Боевое содружество-2019" зенитчики стран СНГ применили сирийский опыт борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами. Все расчеты показали очень высокий уровень подготовки и способность с высокой эффективностью отражать массированный ракетный удар.

Фото: iStock
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"Был доведен опыт применения сил и средств ПВО в Сирии, в том числе применение не только по беспилотникам, которые применяют террористы, но по крылатым ракетам, которые запускались США по сирийским войскам и объектам. И этот опыт в том числе применялся здесь", - сказал заместитель министра обороны РФ, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в ходе учений все цели - крылатые ракеты, беспилотники и баллистические ракеты, были уничтожены.

Отметим, что в маневрах впервые принимали подразделения из Узбекистана. Всего в учениях были задействованы два зенитных ракетных дивизиона С-300ПС от Армении, пять самолетов Як-130 и два зенитных ракетных дивизиона С-300ПС от Белоруссии, по одному зенитному ракетному дивизиону "Печора-2М" от Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. От России в учениях принимали участие два зенитных ракетных дивизиона С-400 "Триумф" и 44 самолета, в том числе ракетоносцы Ту-22М3.

Второй эпизод учений пройдет с 9 по 13 сентября на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область
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