В Волгограде задержали банду торговцев икрой

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 24 членов организованной группы, промышлявшей добычей и продажей запрещенного деликатеса. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Волгоградской области.

Долгое время в Волгоградской и Астраханской областях действовала межрегиональная группа, занимавшаяся незаконной добычей икры и рыб осетровых видов. Главарь обеспечивал соучастников деньгами, предоставлял им транспорт, подыскивал склады и покупателей. А пособники добывали или оптом скупали на черном рынке икру и рыбу, развозили на машинах и продавали.

По домам подозреваемых прошли обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты свыше полутора миллионов рублей, около 20 литров черной икры, более 80 осетров. В распоряжении следствия также оказались черновые записи, свидетельствующие о криминальном бизнесе, ущерб от которого оценивается в 10 миллионов рублей.

В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще трое взяты под домашний арест.