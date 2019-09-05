Автор июльской публикации в немецкой газете Die Welt опровергает итоги крупнейшего танкового сражения Второй мировой войны. Ссылается на некие ранее неизвестные разведывательные снимки. Представляет битву как безоговорочную победу рейха...

Военный обозреватель "Родины" напрямую обратился к автору "сенсации".

Открытое письмо немецкому журналисту, потребовавшему снести памятник на Прохоровском поле

Уважаемый г-н Келлерхофф!

Прежде всего должен Вам заметить: какие в стране ставить, а какие не ставить памятники - решают в самой стране.

Это ее память.

И высказывать здесь - да еще в категоричной форме - свое мнение Вам, гражданину другой страны, неделикатно.

Вот если бы Вы просто задались вопросом: зачем поставлены памятники на поле у поселка Прохоровка - это было бы нормально. Мы постарались бы Вам это объяснить.

Давайте разберемся хотя бы сейчас.

Памятник победе в сражении

В массовом сознании Прохоровское сражение - это контрудар, который нанесла 12 июля 1943 года по танковым дивизиям СС юго-западнее станции Прохоровка танковая армия генерала Ротмистрова. Контрудар, ставший кульминационным событием оборонительной операции советских войск на Курской дуге.

Похоже, так же считаете и Вы.

Однако, с точки зрения русских военных историков, Прохоровское сражение длилось с 10 по 16 июля и развернулось на пространстве от излучины реки Псёл северо-западнее Прохоровки до истока Северского Донца. Там, где действовали три советские армии и два немецких корпуса.

Вы, г-н Келлерхофф, можете напомнить мне, что на этом пространстве вермахт в те дни продвигался вперед.

Но критерий победы - не захват территории, а выполнение поставленных войскам задач.

Какую задачу имел наступавший на главном направлении Прохоровского сражения 2й танковый корпус СС обергруппенфюрера СС и генерала войск СС Пауля Хауссера? Не только перемолоть подходившие из глубины советские оперативные резервы, но и выйти в район Курска. Чтобы, соединившись там с наступавшими с севера войсками 9й армии генерал-полковника Вальтера Моделя, замкнуть кольцо окружения вокруг группировки советских войск на Курской дуге.

Вы можете возразить, что утром 11 июля командующий группой армий "Юг" генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн ограничил задачу Хауссера уничтожением советских войск в районе Прохоровки. А продвигать корпус севернее реки Псёл уже не планировал1.

Да, но уже вечером 12-го Манштейн вновь решил двинуть эсэсовцев за Псёл, к Курску. И настаивал на таком решении еще и 13-го, в ставке Гитлера2.

Так вот, эту главную свою задачу - выйти в тыл группировки советских войск на Курской ду-ге - корпус Хауссера выполнить не смог. Потому что 12 июля, в день Святых Петра и Павла, Пауля (сиречь Павла) Хауссера остановила под Прохоровкой 5-я гвардейская танковая армия генерал-лейтенанта танковых войск Павла Ротмистрова.

Поддержанная 5-й гвардейской армией генерал-лейтенанта Алексея Жадова.

Да, контрудар, нанесенный в тот день Ротмистровым и Жадовым, был отражен с большими потерями для их войск. Северо-западнее и южнее Прохоровки им пришлось даже отойти.

Но контрудар был продолжен и 13 июля! Разгромить эсэсовцев опять не удалось - но и они не смогли выполнить поставленную им на 13е задачу (окружить и уничтожить армию Ротмистрова).

Хауссер еле отстоял свои собственные позиции3.

Он был остановлен!

13 - 15 июля его корпус и наступавший навстречу 3-й танковый (генерал танковых войск Герман Брайт) преследовали уже ограниченную цель - окружить в междуречье Липового Донца и Северского Донца 48й стрелковый корпус генерал-майора Зиновия Рогозного.

А достичь главной цели Хауссеру не позволили.

Согласитесь, нелепо при таком исходе говорить о поражении советских войск под Прохоровкой.

Памятник перелому в ходе войны

Мало того.

13 июля главнокомандующий войсками вермахта на Восточном фронте Адольф Гитлер приказал прекратить операцию "Цитадель" - наступление на Курской дуге.

Да, не из-за контрударов Ротмистрова и Жадова, а из-за осложнения обстановки на Орловской дуге (где 12 июля перешли в наступление войска Западного и Брянского фронтов) и в Средиземноморье (где в ночь на 10 июля англичане и американцы высадились на Сицилии).

Но окружи Хауссер 13 июля армию Ротмистрова - и не исключено, что 14го Манштейн все же уговорил бы фюрера разрешить ему продолжить операцию "Цитадель". Утром 13го он настаивал на этом упорно!

И где бы и кому тогда удалось остановить Манштейна - срезающего, словно серпом, Курскую дугу?

Получается, что отказу Гитлера от "Цитадели" поспособствовал и контрудар Ротмистрова и Жадова под Прохоровкой.

Мало того!

С 12 июля 1943 года - когда на Орловской дуге началась операция "Кутузов", а под Прохоровкой нанесли контрудар Ротмистров и Жадов - вермахт на Восточном фронте уже не предпринимал наступлений, способных повлиять на ход войны.

То есть Прохоровка - вместе с Орловской дугой - это еще и символ коренного перелома в ходе войны Гитлера с СССР. Войны, которую в России называют Великой Отечественной.

Памятник героям

Но и это еще не все.

Памятники на поле под Прохоровкой - это памятники не сражению, а людям, героям Прохоровского сражения.

В первую очередь - танкистам армии Ротмистрова: им досталось больше всех.

По вине фронтового и армейского командования их бросили 12 июля на неразведанную оборону врага. Эффективной артиллерийской и авиационной подготовки удара не обеспечили.

Но присягу и солдатский долг не отменили.

Майор поднялся на башню:

- За Родину!

- В бой!

Сигналист крест-накрест взмахнул флажками,

И стальные люки с грохотом захлопнулись над головой*.

Командир 1-го батальона 32-й танковой бригады майор Петр Иванов прорвал в тот день - Петров день, день своих именин - оборону 1-й моторизованной дивизии СС "Лейбштандарт СС Адольф Гитлер" на глубину пять километров - выйдя к совхозу "Комсомолец".

И сгорел в своем Т-34 уже там - как и почти все его подчиненные.

Сгорел в танке командир батальона 25-й танковой бригады майор Георгий Мясников.

Сгорел в танке командир 170-й танковой бригады подполковник Василий Тарасов...

В тот день, 12 июля, армия Ротмистрова потеряла 154 танка и самоходных орудия подбитыми и 194 сгоревшими4.

В каждом танке Т-70 - два танкиста, в Т-34 и в самоходке СУ-76 - четыре, в танке МК-4 ("Черчилль") и в самоходке СУ-122 - пять...

Знаете ли Вы, г-н Келлерхофф, как выглядят сгоревшие в танке?

Одни "черные, как головешки. У кого голова, у кого рука оторвана. Некоторых скрутило жаром так, что нарочно не придумаешь"5.

Другие, тоже обугленные, "сидят на своих боевых местах, руки наводчика держат механизмы наводки... Но как прикоснешься, они рассыпаются"6.

От третьих "остается мумия размером с двенадцатилетнего ребенка. Цвет кожи такой красновато-синевато-коричневый"7...

Памятник - лишь ничтожная доля той благодарности, которой достойны эти солдаты.

А теперь - по гамбургскому счету

Честно говоря, г-н Келлерхофф, больше всего мне непонятно Ваше отношение к мемориалу на Прохоровском поле. Памятники на местах сражений (или в память сражений) - это почти всегда памятники выполнившим свой долг солдатам.

Их ставят, даже если солдаты не смогли победить.

Таковы, например, русские памятники на Бородинском поле.

Там, под натиском войск Наполеона, армии Михаила Кутузова пришлось-таки отступить. Но - всего на километр. И только после многочасового побоища, гул которого был слышен за 110 километров - на Дорогомиловской заставе Москвы (метров пятьсот от нынешнего Киевского вокзала).

Вот тем, кто не дал Наполеону добиться большего (а Наполеон хотел уничтожить армию Кутузова!), и поставили памятники.

А памятник корпусу генерала Антона фон Лестока, поставленный в 1856-м властями Пруссии на окраине города Прёйсиш-Эйлау - у которого 8 февраля 1807 года** русские и Лесток сразились с Наполеоном? Разбить его они не смогли - но дрались так, что император французов чуть было не отступил...

Это памятник не победе (ее не было), а героям-солдатам - русским и немцам.

А памятник миноносцу "Стерегущий" в Петербурге? В бою с четырьмя японскими миноносцами под Порт-Артуром 10 марта 1904 года он затонул только после того, как из 53 матросов и офицеров погибли 49.

Это памятник не проигранному бою, а беспримерному героизму8.

Как и памятник крейсеру "Варяг" в корейском Инчхоне (Чемульпо). В бою 9 февраля 1904 года у этого порта с шестью японскими крейсерами "Варяг" не добился ни одного попадания в них9, а сам был поврежден так, что продолжать бой не мог и был затоплен своей командой.

Но это памятник не проигранному бою, а мужеству команды "Варяга", бесстрашно вступившей в бой с целой эскадрой. Мужеству, которое так поразило австрийского поэта Рудольфа Грейнца, что он напечатал в мюнхенском журнале "Югенд" стихотворение, ставшее еще одним, нерукотворным памятником "Варягу".

Auf Deck, Kameraden, all auf Deck

Heraus zur letzten Parade!

Der stolze "Warjag" ergibt sich nicht,

Wir brauchen keine Gnade!

Эту строфу мы приводим для Вас, г-н Келлерхофф. Русские ее (в переводе Евгении Студенской) и так отлично знают:

Наверх вы, товарищи, все по местам!

Последний парад наступает...

В России это стихотворение стало не просто песней, а песней, определяющей национальную идентичность. При том что бой у Чемульпо был русскими проигран.

Но Прохоровское сражение русские выиграли.

Попробуйте, г-н Келлерхофф, набраться мужества и извиниться перед ними.

1. Букейханов П.Е. Курская битва. Перелом. Сражение на южном фасе Курской дуги. Крах операции "Цитадель". Июль 1943 г. М., 2012. С. 194-195.

2. Манштейн Э., фон. Утерянные победы. Ростов н/Д, 1999. С. 513-514.

3. Букейханов П.Е. Указ. соч. С. 297, 305-308, 311-313./

4. Замулин В.Н. Прохоровка - неизвестное сражение великой войны. М., 2006. С. 404-405.

5. Першанин В.Н. Сталинградская мясорубка. "Погибаю, но не сдаюсь!" М., 2012. С. 151.

6. Миндлин В. Последний бой - он трудный самый... Повесть-воспоминание // Знамя. 1985. N 5. С. 130.

7. Драбкин А.В. Я дрался на Т-34. М., 2005. С. 284.

8. Официально он поставлен "в память геройской гибели в бою миноносца "Стерегущий"" (Цит. по: Афонин Н.Н. "Стерегущий" // Гангут. Научно-популярный сборник статей по истории флота и судостроения. Вып. 4. СПб., 1992. С. 28.) Но геройской эту гибель сделали люди.

9. Описание военных действий на море в 37-38 гг. Мейдзи (в 1904-1905 гг.). Т. 1. Военные действия против русской эскадры в Порт-Артуре. СПб., 1909. С. 40.

* Я знаю, г-н Келлерхофф, что командиры танковых батальонов Ротмистрова подавали команды не флажками, а по радио. Но лучше, чем в этих, написанных Константином Симоновым в 1939 году, строках, драматизм момента не передан нигде.

** Здесь и далее, г-н Келлерхофф, даты приведены по привычному для Вас григорианскому календарю. Россия тогда жила по юлианскому.