Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет с россиянами в матче суперфинала Евролиги

А во втором матче этого квартета в четверг вице-чемпионы Евролиги прошлого сезона испанцы будут сражаться с командой Швейцарии. На пятницу запланирована встреча у белорусских мастеров со швейцарцами, а уже 7 сентября они завершат первый этап игрой с испанцами.

Местные спортивные комментаторы отмечают динамику профессионального мастерства футболистов из РБ. В последние годы белорусы неизменно играют в суперфинале Евролиги, а в прошлом сезоне "пляжники" финишировали на пятом место в этих состязаниях. В игре за "золото", напоминает агентство, тогда итальянцы победили испанцев, бронзу завоевали португальцы, переигравшие в матче за 3-е место россиян.

Правда, в нынешнем сезоне сборная Синеокой заняла лишь 7-е место на II Европейских играх в белорусской столице, но затем в Москве успешно выступила в отборочном турнире чемпионата мира и впервые завоевав путевку в финальную стадию.

А вот чемпионат России по этому виду спорта завершился на берегах Волги, в Самаре, буквально четыре дня назад - 1 сентября. Главный тренер российской сборной Михаил Лихачев с сожалением признается, что почти всё время между окончанием чемпионата и началом Суперфинала Евролиги у его подопечных заняла дорога, которая отняла немало сил. "У нас был непростой путь, занявший около 20 часов. Лишь в среду утром сходили на прогулку, добрались до океана и прочувствовали атмосферу, которая ждет нас с четверга", - поделился своим настроением наставник команды, уточнив, что ребята, как всегда, настроены исключительно на победу.