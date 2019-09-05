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05.09.2019 21:15
Рубрика: В мире

СМИ сообщили о коммунальной задолженности семьи украинского премьера

Новоиспеченный премьер-министр Украины Алексей Гончарук и его семья являются неплательщиками коммунальных услуг, выяснили журналисты украинского издания "Следствие.Инфо".

Речь идет о квартире в Чернигове, где проживает семья Гончарука.
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"Общая сумма долга семьи премьера за коммунальные услуги составляла более 21 тысячи гривен, - передает РИА Новости со ссылкой на украинское СМИ. - Уплатили ли премьер-министр и его родные эти долги, пока неизвестно".

В сумме это составляет порядка 830 долларов. Большая часть долга, эквивалентная 600 долларов - неплатежи за горячую воду.

Сам Гончарук уже отреагировал на эту информацию и заявил, что не живет в Чернигове достаточно давно, но готов связаться с родней и разобраться с проблемой.

В мире экс-СССР Украина
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