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05.09.2019,  
09:47
Текст:  Олег Корякин

Спастись из штопора: как модернизировали катапультное кресло в Су-57

Разработчик рассказал о преимуществах катапультного кресла Су-57.

Гендиректор и главный конструктор предприятия ОАО "НПП Звезда" Сергей Поздняков в интервью каналу "Звезда" раскрыл подробности модернизации катапультного кресла Су-57.

По его словам, расширился антропометрический ряд изделия, уменьшились его масса. У порохов, которые используются в катапультной системе, стал шире диапазон температурного применения.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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То есть, кресло адаптируют и под климат других стран. Как пояснил, Сергей Поздняков это делается с прицелом на экспорт самолета.

"Автоматика, которая используется на кресле Су-57, значительно "умнее", чем на системах, которые использовались раньше, - также сообщил он. - Это означает, что спасение пилота гарантировано в значительно большем числе ситуаций, чем ранее. Перевернутый полет, штопор, на земле и так далее. Кстати, кресло установлено и на самолетах Су-35, которые поставляются в войска".

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