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05.09.2019 10:07
Рубрика: Происшествия

Участник незаконной акции в Москве получил 3 года и 6 месяцев колонии

Текст: Наталья Козлова

Три года и шесть месяцев колонии общего режима определил Мещанский районный суд Москвы для фигуранта уголовного дела о несанкционированных акциях в столице Евгения Коваленко. Он признан виновным в "применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти" (ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса РФ) во время акции 27 июля 2019 года. Коваленко бросил мусорный бак в бойца ОМОНа.

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В приговоре сказано, что подсудимый "силой толкнул руками в туловище справа" сотрудника полиции Терещенко, в результате чего тот "упал на гранитные ступени и испытал физическую боль". Кроме этого Коваленко "напал со спины и пытался повалить на землю" сотрудника Росгвардии Салиева, а потом кинул в него мусорный бак.

Суд посчитал смягчающими обстоятельствами наличие престарелой матери на иждивении, хронические заболевание у нее и у него, а также то, что Коваленко является почетным донором.

Происшествия Правосудие Суд Митинги и шествия
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