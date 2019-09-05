Умер последний глава Госкино СССР Александр Камшалов

Советский партийный и государственный деятель Александр Камшалов, последний председатель Государственного комитета СССР по кинематографии, скончался 4 сентябре в Москве на 88-м году жизни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на семью Камшалова.

"Вечером в среду скончался Александр Камшалов - последний советский министр кинематографии, член коллегии министерства культуры СССР, секретарь ЦК ВЛКСМ", - рассказали в семье усопшего.

О месте и дате прощания будет сообщено позже.

Причина смерти названа не была.

Александр Камшалов родился в 1932 году в Покрове. В 1954-м окончил исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. Работал учителем истории. С 1962 по 1970 год - секретарь ЦК ВЛКСМ, где курировал вопросы спорта и идеологии.

В 1970-1986 годах - заведующий сектором кинематографии Отдела культуры ЦК КПСС, в 1986-1991-х - председатель Государственного комитета СССР по кинематографии, в 1991-м - председатель комитета кинематографии СССР при кабинете министров СССР.