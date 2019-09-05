В Мексике задержали грузовик с 170 мигрантами-нелегалами

На юго-востоке Мексики сотрудники миграционной службы задержали грузовик с мигрантами-нелегалами, передает ТАСС сообщение радиостанции Noticias MVS. Всего задержаны 172 человека, граждане Гватемалы, Гондураса, Сальвадора и Кубы. Среди них 65 детей.

Водитель грузовика задержан и ему будет предъявлено обвинение в торговле людьми. Сами мигранты отправлены в в управление миграционной службы в Табаско, а затем будут депортированы.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил войну нелегальной миграции и объявил о строительстве стены на границе с Мексикой. Впрочем, конгресс не одобрил финансирование этого проекта.