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05.09.2019 05:07
Рубрика: Общество

В Москве сегодня будет самый холодный день с начала месяца

Текст: Ирина Огилько
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В столичном регионе в четверг будет идти затяжной дождь, а воздух не прогреется выше +18 градусов. Такой прогноз озвучили специалисты Метеобюро Москвы и области. По данным метеорологов, выпасть может до 10 процентов от месячной нормы осадков (6,5 мм).

Фото: iStock
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"Из-за облачности воздух не прогреется выше +18 градусов,- рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Атмосферное давление по-прежнему низкое, а метеоусловия в утренние часы будут способствовать накоплению в воздухе вредных примесей". Улучшится ситуация ближе к 17-18 часам. А солнышко проглянет уже в пятницу, 6 сентября. В этот день воздух прогреется до +23 градусов.

Кстати, 5 сентября максимально высокая температура воздуха была зафиксирована в 1897 году (+31,5), а минимальная - в 1943 году (+ 0,9).

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