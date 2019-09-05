Во французском Сенате нашли бюст Гитлера

В верхней палате французского парламента - Сенате - обнаружили 35-сантиметровый бюст Адольфа Гитлера. Скульптуру в форме головы фюрера, а также нацистский флаг времен Второй мировой войны нашли в бункере в Люксембургском саду в Париже. Там находится резиденция председателя Сената - Малый дворец.

Как сообщила местная газета Le Monde, бункер под дворцом построен еще в 1937 году. После захвата Франции нацистами, во дворце с 1940 по 1944 год располагался генштаб Люфтваффе Западного фронта.

"Я не знал о наличии этого бюста", - приводит издание слова председателя французского Сената Жерара Ларше. Парламентарий также сообщил, что распорядился провести тщательную ревизию бункера и составить опись находящихся там вещей.