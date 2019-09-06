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30-летняя певица Рей Харрис погибла в ДТП

Новости
    06.09.2019, 16:26
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Kylie Rae Harris Фото: youtube.com/ Kylie Rae Harris
Фото: youtube.com/ Kylie Rae Harris

Тридцатилетняя американская кантри-певица Кайли Рей Харрис погибла в результате массового ДТП в Нью-Мексико 4 сентября.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на подтверждение от представителя Torrez Music Group, звукозаписывающей компании артистки.

Харрис направлялась на музыкальный фестиваль в Таосе, в котором должна была участвовать и буквально за несколько часов до смерти выложила в соцсетях серию видео, где рассказала, что фестиваль проходит в местах, где жила ее семья. И почти все ее родные уже мертвы.

Кайли Рей Харрис родилась 15 мая 1989 года в Уили, Техас. Пела и играла на гитаре с детства.

1 июля 2010 года Кайли выпустила альбом All the Right Reasons, за которым в 2013-м последовала EP Take It Back.

У исполнительницы осталась шестилетняя дочь Корби.

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