Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
06.09.2019,  
14:08
Текст:  Руслан Мельников

"Бьет сильно": в США оценили российскую ракету "Булава"

Публикация, посвященная российской ракете "Булава", появилась в американском издании We are the mighty.
Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ / ТАСС Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ / ТАСС

Эта ракета может уничтожить целые города, пишет автор статьи. В материале отмечается, что "Булава", запущенная с подводной лодки проекта "Борей", способна пролететь более 5000 миль или 8000 километров. "И когда она бьет, то бьет сильно", - говорится в публикации.

Фото: Cavernia/ Wikimedia.org
Кувалда против скальпеля: истребитель МиГ-21 сравнили с F-22

Ракета несет до десятка боеголовок, которые могут поражать разные цели. При этом мощность каждой из них составляет до 150 килотонн. Боеголовки способны преодолевать системы ПРО, в том числе за счет использования макетов-ловушек. Каждая субмарина проекта "Борей" несет до 16 таких ракет.

"Это рецепт абсолютного уничтожения. Каждая подводная лодка может уничтожить 72 цели размером с город. В том случае, если все ракеты сработают штатно", - пишет американское издание. Автор публикации добавляет, что ракеты "Булава" способны стереть с лица земли целые регионы Соединенных Штатов.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Владимир Размустов/vk.com
В Воронеже у дома нашли закопанный пулемет 11:58
Блуждающий "Луч": российский спутник напугал американцев 05.09.2019
Максимальный реализм: ВВС США хотят купить имитирующие С-300 установки 04.09.2019
ВМФ России
В Петербурге приступили к швартовым испытаниям пластикового корабля 01.09.2019
Видео: "Вышний Волочек" провел в Черном море первые стрельбы "Калибрами" 30.08.2019
ракеты
Взрыв ракеты "Искандер" показали на видео 31.08.2019
Появились спутниковые снимки последствий взрыва на космодроме в Иране 30.08.2019