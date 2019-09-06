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06.09.2019 00:24
Рубрика: Спорт

Диего Марадона возглавил "Химнасию"

Текст: Максим Домчев

Бывший главный тренер сборной Аргентины, один из лучших футболистов мира 80-х годов Диего Марадона возглавил на родине клуб "Химнасия" из города Ла-Плата.

Фото: Ricardo Mazalan/ AP Photo
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Официальный дебют Марадоны на этом посту состоится 15 сентября, когда его новая команда на своем поле будет принимать "Расинг". По сообщению издания La Nacion, контракт с новым главным тренером заключен на один год.

В пятницу Марадону представят представителям СМИ, а в выходные ожидается встреча с болельщиками на домашней арене команды. Руководители "Химнасии" уверены, что приход легенды аргентинского футбола принесет команде много пользы. Боссы клуба ожидают, что под руководством Марадоны он сумеет заметно улучшить свои позиции в турнирной таблице, а также поможет заключить выгодные спонсорские контракты.

Еще одним плюсом называют и повышенный зрительский интерес. В "Химнасии" верят, что с приходом на тренерский мостик Марадоны посещаемость матчей команды заметно возрастет.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Диего Марадона
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