Диего Марадона возглавил "Химнасию"

Бывший главный тренер сборной Аргентины, один из лучших футболистов мира 80-х годов Диего Марадона возглавил на родине клуб "Химнасия" из города Ла-Плата.

Официальный дебют Марадоны на этом посту состоится 15 сентября, когда его новая команда на своем поле будет принимать "Расинг". По сообщению издания La Nacion, контракт с новым главным тренером заключен на один год.

В пятницу Марадону представят представителям СМИ, а в выходные ожидается встреча с болельщиками на домашней арене команды. Руководители "Химнасии" уверены, что приход легенды аргентинского футбола принесет команде много пользы. Боссы клуба ожидают, что под руководством Марадоны он сумеет заметно улучшить свои позиции в турнирной таблице, а также поможет заключить выгодные спонсорские контракты.

Еще одним плюсом называют и повышенный зрительский интерес. В "Химнасии" верят, что с приходом на тренерский мостик Марадоны посещаемость матчей команды заметно возрастет.