Досрочное голосование в Пензе - нарушений нет

Избирательная комиссия Пензенской области обнародовала данные о ходе досрочного голосования. 8 сентября там состоятся выборы депутатов Пензенской городской Думы седьмого созыва. Впервые их будут выбирать по смешанной избирательной системе: 25 депутатов - по одномандатным избирательным округам, 10 - по партийным спискам.

Досрочное голосование началось 28 августа. Согласно действующему законодательству, избиратели могут явиться на участки только по месту регистрации, взять открепительный лист не получится. Пока это предусмотрено только на выборах президента России, губернатора, депутатов Госдумы и законодательного органа субъекта РФ. Сделать свой выбор досрочно вправе избиратели, которые в день голосования будут отсутствовать по месту регистрации и не смогут прийти на избирательный участок.

Например, из-за отпуска, командировки, состояния здоровья и по другим уважительным причинам. Досрочно также голосуют граждане, которые будут заняты 8 сентября - это около 4,5 тысячи членов избирательных комиссий, сотрудники полиции, охраняющие 1060 избирательных участков, медработники и те, кто будет нести в этот день круглосуточное дежурство.

- Нарушений в ходе досрочного голосования в Пензенскую городскую думу не зафиксировано. Было подано 33 жалобы, по ним проведены проверки, все они не подтвердились, - сообщил председатель Избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков. - За трое суток до основного дня голосования на избирательных участках побывали 16 тысяч пензенцев, что составляет 4,6 процента от общего числа избирателей. Все они воспользовались предоставленной им возможностью в соответствии с законодательством. Цифры по числу досрочно проголосовавших сопоставимы с показателем на выборах пятилетней давности.

За ходом досрочного голосования следили независимые наблюдатели и наблюдатели от кандидатов и политических партий. Представители корпуса "За чистые выборы" в Пензе также нарушений не обнаружили.

Как сообщили в областной Избирательной комиссии, выборы в Пензенскую городскую Думу характеризуются высокой конкуренцией. В предвыборной кампании участвуют девять политических партий и 147 кандидатов-одномандатников. Почти в каждом округе на кресло в Думе претендуют 4-5 человек. В одном округе зарегистрированы семь кандидатов, в двух округах - по два.

Кроме выборов депутатов Пензенской городской Думы в единый день голосования в регионе пройдут 297 выборов в муниципалитетах. Местным жителям предстоит избрать депутатов собраний представителей Кузнецка, Заречного и других городских и сельских поселений. Дополнительные выборы 12 депутатов пройдут в девяти муниципальных районах. Всего в единый день голосования на территории Пензенской области будут замещаться 2720 мандатов. На участие в выборах было выдвинуто 3725 кандидатов, из них было зарегистрировано 3630.

На всех избирательных участках планируется изготовление протоколов об итогах голосования с использованием машиночитаемого кода. Это QR-код, который исключает возможность ошибок или расхождений с копиями протоколов, выдаваемых на руки наблюдателям и членам комиссии.

На 82 участках с наибольшей численностью избирателей - от двух до трех тысяч человек, будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней - КОИБы. Каждый из них состоит из избирательной урны и сканера. Эта техника призвана ускорить подсчет голосов и помочь избежать влияния человеческого фактора. Ранее она применялась на выборах президента России и депутатов Законодательного собрания Пензенской области.