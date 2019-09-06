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06.09.2019 13:45
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Дружим университетами

Во Владивостоке проходит V Восточный экономический форум, в котором принимаю участие делегаты КНР. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", на ВЭФ неоднократно упоминали, что соседние регионы Китая и России проводят активное сотрудничество в области научно-технических исследований и разработок.
Сотрудничество Харбинского политехнического и Дальневосточного федерального университетов крепнет. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Сотрудничество Харбинского политехнического и Дальневосточного федерального университетов крепнет. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Сотрудничество Харбинского политехнического и Дальневосточного федерального университетов крепнет. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Имея уникальные геополитические преимущества, провинция Хэйлунцзян проводит долгосрочные научно-технические обмены и сотрудничество с Россией, особенно с научно-исследовательскими учреждениями при Дальневосточном отделении Российской академии наук и Дальневосточным федеральным университетом. Ведется научно-техническое сотрудничество в различных областях, в том числе в производстве оборудования, области новых материалов, оптико-электронных технологий, биоинженерии, современном сельском хозяйстве и защиты окружающей среды. Форма сотрудничества переходят от обмена специалистами и совместного исследования к созданию совместных лабораторий и совместных центров исследований и разработок, а также других платформ сотрудничества.

В министерстве науки и высшего образования РФ сообщили, что в Китае наука и техника стремительно развиваются, влияние КНР в международных научно-технических кругах также постоянно растет. Российское правительство сейчас содействует реализации "Стратегии научно-технического развития РФ на 2017-2025 годы, а главные университеты России реализуют "Национальный проект по развитию науки на 2018-2024 годы". Приоритетные направления развития, перечисленные в этих стратегиях и планах, совпадают с несколькими важными направлениями научных исследований и разработок в Китае.

Многие ведущие российские университеты установили партнерские отношения с китайскими вузами, в том числе и в провинции Хэйлунцзян, чтобы содействовать обменам между преподавателями и студентами и совместной исследовательской работе. Например, Харбинский политехнический университет и Дальневосточный федеральный университет совместно создали Арктический инженерный исследовательский центр. По инициативе Харбинского политехнического университета и Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана создана Ассоциация технических университетов Китая и России, в рамках которой Томский политехнический университет планирует развивать научно-исследовательское сотрудничество с Харбинским политехническим университетом.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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