Джанабаева ушла от Меладзе

Российская певица, актриса и телеведущая, бывшая участница проекта "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не будет сотрудничает с продюсером Константином Меладзе. Информация об этом появилась в Instagram артистки.

В размещенном сегодня посте Джанабаева признает, что "получила ценный опыт, работая в составе группы "ВИА Гра", после которой начала сольную карьеру.

"Это дало мне возможность расширить свой круг новыми авторами, найти единомышленников и свою команду! А главное узнать себя с новой стороны", - перечислила артистка.

По признанию исполнительницы, она "благодарна тем годам... и Константину Меладзе", которого "безмерно уважает". Но, тем не менее, все, что происходит с карьерой Альбины с февраля прошлого года (как то: песни "Спасибо, сердце", "Хочешь", ремейк "Самба белого мотылька", "День и ночь", а в скором времени новинки), - это уже плоды сотрудничество с другой менеджмент-компанией.

"Да, мое сотрудничество с Meladze Muzic прекращено", - заявляет артистка, без объяснения причин, подвигнувших ее на это решение и призвав "уйти от обсуждений и продолжить наслаждаться" новым треком "Такая, как есть".

"А песни в стиле "ВИА Гры" так и остались. Как у Брежневой", - наблюдательно отметили комментаторы.

Джанабаевой сорок лет. В группе "ВИА Гра" она была с 2004 по 2013 год. Муж - Валерий Меладзе, брат Константина Меладзе. Женатого, в свою очередь, на Вере Брежневой.