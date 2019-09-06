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06.09.2019 13:54
Рубрика: Власть

Кириенко: Организация выборов требует знаний и личного мужества

Текст: Галина Мисливская

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко принял участие в открытии международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение" и перечислил условия успешного проведения выборов.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Элла Памфилова участвует в конференции в Москве, несмотря на ночное нападение

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам конференции, которое Сергей Кириенко огласил в начале церемонии открытия. Глава государства пожелал участникам продуктивной работы и выразил убеждение, что конференция пройдет успешно, ее рекомендации будут востребованы в практической деятельности участников и помогут сохранить базовые принципы организации выборов при внедрении цифровых технологий.

Касаясь темы конференции, Кириенко отметил, что использование цифровых технологий должно повышать открытость, прозрачность и честность избирательного процесса. "И обязательным условием, конечно, является максимальное исключение какого-либо субъективного фактора, возможности вмешательства и даже просто совершения ошибок", - подчеркнул он.

Фото: cikrf.ru
Единый день голосования 8 сентября охватит все регионы

Кириенко поблагодарил за работу членов ЦИК, лично председателя комиссии Эллу Памфилову, а также сотрудников всех российских избиркомов, которые проводят порядка шести тысяч кампаний по всей стране в Единый день голосования 8 сентября.

"Сегодняшнее прохождение избирательных кампаний требует уже не только блестящего знания законов и всей правоприменительной практики, не только достаточно глубоких технологических знаний современных цифровых процессов, не только высочайшей порядочности, личной порядочности, но, если честно, еще порой и личного мужества, - сказал первый заместитель главы администрации президента РФ. - И это вызывает огромное уважение".

Власть Работа власти Госуправление Президент Администрация Президента Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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