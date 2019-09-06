Китайские пожарные едут в Саратов

Департамент по пожарно-спасательным делам при министерстве по управлению чрезвычайными ситуациями КРН 4 сентября организовал совещание для пожарных, которые отправятся в Россию для участия в чемпионате. Специалисты Департамента с третьей декады мая отбирали среди 258 пожарных из разных пожарно-спасательных команд страны, которые подали заявки на участие в конкурсе, самых достойных. С 20 по 22 июня эти 133 пожарных участвовали в конкурсе по пяти дисциплинам. Затем 60 лучших приступили к этапу интенсивных тренировок.

Тренировки длились один месяц. 6 августа определили 12 пожарных, которые представят Китай на нынешнем Чемпионате мира. Они из провинций Фуцзянь, Ганьсу, Гуйчжоу, Хэйлунцзян, Чжэцзян, а также города Тяньцзинь, Шанхая и Автономного района Внутренняя Монголия.