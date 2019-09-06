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06.09.2019 13:30
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китайские пожарные едут в Саратов

С 8 по 16 сентября в российском городе Саратове будет проходить 15-й чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. Спортсмены китайской пожарно-спасательной команды примут участие во всех 4 дисциплинах, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Это подъем на 4-й этаж по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы препятствий, пожарная эстафета 4 × 100 м и боевое развертывание.
12 лучших пожарных будут представлять Поднебесную на 15-м чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая 12 лучших пожарных будут представлять Поднебесную на 15-м чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
12 лучших пожарных будут представлять Поднебесную на 15-м чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Департамент по пожарно-спасательным делам при министерстве по управлению чрезвычайными ситуациями КРН 4 сентября организовал совещание для пожарных, которые отправятся в Россию для участия в чемпионате. Специалисты Департамента с третьей декады мая отбирали среди 258 пожарных из разных пожарно-спасательных команд страны, которые подали заявки на участие в конкурсе, самых достойных. С 20 по 22 июня эти 133 пожарных участвовали в конкурсе по пяти дисциплинам. Затем 60 лучших приступили к этапу интенсивных тренировок.

Тренировки длились один месяц. 6 августа определили 12 пожарных, которые представят Китай на нынешнем Чемпионате мира. Они из провинций Фуцзянь, Ганьсу, Гуйчжоу, Хэйлунцзян, Чжэцзян, а также города Тяньцзинь, Шанхая и Автономного района Внутренняя Монголия.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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