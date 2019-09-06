Лукашенко примет участие в праздновании 1000-летия Бреста

Тысячелетний город над Бугом с героической историей и океаном культурных традиций посещает 6 сентября Александр Лукашенко, где в пятницу стартуют трехдневные торжества, приуроченные к грандиозному юбилею Бреста, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент, сообщают местные источники, ознакомится с проделанной работой по подготовке к празднованию юбилейной даты и посетит построенный Западный обход Бреста. Он примет участие в церемонии открытия развязки, посетит мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". И, конечно, лидера страны ожидают на торжественном мероприятии, посвященном началу празднования 1000-летия Бреста.

Логотипом торжеств Бреста, который еще упоминается еще в "Повести временных лет", украшен общественный транспорт, праздничная символика нанесена на витрины магазинов и кафе, а на главной пешеходной улице исторического ветерана в эти дни появился большой баннер для записи поздравлений. Белорусы желают областному центру благополучия, процветания, мирного неба и добра, а также благодарят за уют и тепло, а журналисты и блогеры высадили пышную березовую аллею в парке 1000-летия Бреста.

Кстати, именно сегодня стартует и первый международный детский фестиваль театров и книг, праздник фольклорного искусства "Таночак", жителей и гостей ожидает еще один яркий сюрприз: музыкальный проект "Город Света", а завершится этот праздничный день международным парадом оркестров стран СНГ "Марш 1000-летия".

Карнавал торжественных встреч продолжится и в выходные дни. В храмах Бреста прозвучат молитвы о городе и его жителях, а в полдень христианские храмы устроят колокольный перезвон. В юбилейном карнавале примут участие лучшие творческие коллективы города, в национальных костюмах пройдут студенты стран СНГ, участвующие в фестивале Дружбы. Стоит напомнить, что в честь юбилея белорусские альпинисты не так давно подняли флаг Бреста на вершину Сибирь в горах Восточный Саян.

Добавят колорита и праздничного настроения горожанам и музыкальные коллективы из России, Беларуси, Казахстана, стран Балтии и Польши. Все они приглашены на фестиваль оркестров. А всего в праздновании исторической даты города примут участие более 40 делегаций из Союзного государства, Украины, Израиля, Польши, Нидерландов, Болгарии, Германии, Сербии, Гвинеи-Бисау, Словакии, Венгрии, Латвии.