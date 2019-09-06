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06.09.2019 / 11:30
Текст: Оксана Бугрименко

Леди в красном

Эффектная красно-белая модель коллекции Trésor. Фото: Omega
Эффектная красно-белая модель коллекции Trésor. Фото: Omega

В прошлом году швейцарская компания Omega выпустила роскошные женские часы в коллекции Trésor. Это был классический дизайн в сочетании с современным характером исполнения. В этом году в линии появилась эффектная красно-белая модель.

Полированный корпус диаметром 36 мм выполнен из нержавеющей стали и инкрустирован 38 бриллиантами, обрамляющими циферблат с обеих сторон. Главное отличие новинки - цветовое решение. Лакированный белый циферблат с красными римскими цифрами гармонирует с красным ремешком из крокодиловой кожи.

Заводную головку украшает еще один бриллиант - он помещен в середину цветка из красной керамики, лепестки которого представляют собой пять логотипов марки Omega в виде соответствующей буквы греческого алфавита. Под полированной зеркальной задней крышкой с цветочным узором Her Time скрывается механизм OMEGA Calibre 4061.

Кроме того, в честь 125-летнего юбилея своего названия Omega выпускает часы из 18-каратного желтого золота и красной эмали. Циферблат фирменного красного цвета прекрасно сочетается с бордовым кожаным ремешком с прострочкой в тон.

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