Премьеры России и Беларуси обсудят интеграцию двух стран

Главы правительств России и Беларуси обсудят 6 сентября в российской столице интеграцию в рамках СГ и взаимодействие в Евразийском экономическом союзе, сообщили в пресс-службе белорусского правительства. Факт встречи подтвердили и пресс-службе российского кабинета министров. Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-белорусских отношений, интеграции в рамках Союзного государства и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, РФ), заявили в российском кабмине. В пресс-службе Сергея Румаса также уточнили, что премьеры двух стран "намерены обсудить актуальные вопросы белорусско-российских отношений", добавив, что переговоры с российским коллегой пройдут в формате один на один и в расширенном составе.

Последние месяцы в столицах России и Беларуси, как уже информировал "СОЮЗ", работают над программой интеграции в Союзном государстве после того, как в декабре прошлого года президенты обоих государств приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Еще в конце июня белорусский премьер дал понять, что обе стороны должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты, а к декабрю представить программу по интеграции.

Румас пояснил, что в обновленной программе действий по развитию СГ будут - в первую очередь - прописаны дорожные карты по секторам экономики. В начале сентября стало известно, что правительство РБ уже направило президенту страны проект программы по развитию интеграции с Россией для одобрения.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью ТАСС ранее отмечал, что интеграция России и Беларуси представляет собой не объединение государств, но объединение двух экономик на правах равного партнерства. По его словам, задача разработчиков программы интеграции - снять имевшиеся разногласия сторон и представить предложения лидерам двух стран.

Одним из актуальных вопросов в двусторонних отношениях остается цена на поставляемый из России в Беларусь газ. Как сообщил в кулуарах проходящего в эти дни Восточного экономического форума министр энергетики РФ Александр Новак, Минэнерго РФ в ближайшее время планирует провести встречу с белорусскими коллегами для достижения договоренностей о его цене.