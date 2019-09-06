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06.09.2019 20:11
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Протесты в Сянгане обречены на провал

Некоторые участники акций протеста и беспорядков, произошедших в Сянгане в последние дни, открыто заявляют о так называемой "независимости Сянгана". Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", их действия носят отчетливые черты "цветной революции". За этими действиями постепенно начинает прослеживаться рука "политического манипулятора" - Национального фонда демократии США. Но как бы он ни раскачивал ситуацию, попытка посеять хаос в Сянгане обречена на провал.
Процветание Сянгана оказалось под угрозой. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Процветание Сянгана оказалось под угрозой. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Процветание Сянгана оказалось под угрозой. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Национальный фонд демократии США был создан в 1983 году. Он считается "неправительственной организацией", однако, на самом деле, он создан в соответствии с законодательством Конгресса США, большая часть средств фонда поступает из государственных отчислений. Под прикрытием "поддержки демократии в других странах", фактически он провоцирует "цветные революции" с целью подрыва власти в других странах. Как сказал один из основателей этого фонда Аллен Вайнштейн: "Сегодня мы делаем то, что тайно делало Центральное разведывательное управление США 25 лет назад".

С начала ХХI века деятельность Национального фонда демократии стала более "открытой": организация стала заниматься подстрекательством и устраивала беспорядки в более чем 100 странах и регионах мира, включая Венесуэлу, Украину, Мьянму, Тунис, Ливию, Египет, Сирию и др. В 2015 году Генпрокуратура России признала фонд нежелательной организацией. Причина этого заключалась в том, что он представляет угрозу конституционному строю России и безопасности национальной обороны.

Национальный фонд демократии (НФД) - закулисный организатор многих "цветных революций". По сообщению сянганской газеты "Вэньхуэйбао", с 1995 по 2015 годы его дочерняя структура - Национальный демократический институт (НДИ) - и другие американские антикитайские силы не просто открыто содействовали участникам беспорядков в Сянгане, но и обеспечили денежной поддержкой и силами. Сумма их финансирования оппозиционных организаций Сянгана достигла 3,95 миллиона долларов.

Имеются явные доказательства того, что указанная организация финансировала акцию "Оккупируй Централ" в Сянгане в 2014 году. Сейчас она вступила в сговор с антикитайскими силами в Сянгане. Ранее в Китае сообщили, что некоторые политики США, игнорируя международное право и основные нормы международных отношений, неоднократно и грубо вмешивались в дела Сянгана и внутренние дела КНР. Цель США не что иное, как нарушение порядка в Сянгане, стремление превратить его в сложную проблемную зону для Китая и таким образом ограничивать или сдерживать развитие Китая.

Китай никогда не допустит каких-либо действий, которые будут угрожать государственному суверенитету, а также бросают вызов власти центрального правительства и авторитету Основного закона ОАР Сянгана, используя район для дестабилизации Китая.

Недавно Минфин Сянгана снизил прогноз по темпам роста ВВП в 2019 году до 1 процента и менее. Если насильственные акты продолжатся, то отрицательный рост экономики Сянгана станет наиболее вероятным сценарием развития ситуации.

Сянган - это особый административный район Китая, и страна никогда не допустит вмешательства в ее внутренние дела каких-либо внешних сил! Организаторы различных незаконных действий, в том числе и Национальный фонд демократии, не должны недооценивать сильную волю и твердую решимость центрального правительства и народа Китая защищать национальный суверенитет, безопасность и единство страны, а также обеспечивать процветание и стабильность Сянгана. Центральное правительство КНР не будет сидеть, сложа руки, и не позволит "силам зла" продолжить вмешиваться во внутренние дела страны.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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