На космодроме Восточный завершилось совещание под руководством главы государства. Владимир Путин одобрил идеологию развития российского ракетостроения. Об этом по итогам закрытой для прессы части мероприятия сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Он пояснил, что имеется в виду под идеологией дальнейшего развития отечественного ракетостроения. Владимир Путин, уточнил Рогозин, поддержал предложение госкорпорации о создании новой линейки российских ракет.
По его словам, речь идет о создании новых ракет от среднего до сверхтяжелого класса, а также об отработке метановых технологий.
Это тематика, которая позволяет Роскосмосу начать разработку многоразовой техники. Начнем с самого простого - носителя сверхлегкого класса, - сказал Рогозин.
Он добавил, что совещание было крайне важным для Роскосмоса, так как на нем обсуждались вопросы, над которыми длительное время работала госкорпорация.