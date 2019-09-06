На космодроме Восточный завершилось совещание под руководством главы государства. Владимир Путин одобрил идеологию развития российского ракетостроения. Об этом по итогам закрытой для прессы части мероприятия сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он пояснил, что имеется в виду под идеологией дальнейшего развития отечественного ракетостроения. Владимир Путин, уточнил Рогозин, поддержал предложение госкорпорации о создании новой линейки российских ракет.

По его словам, речь идет о создании новых ракет от среднего до сверхтяжелого класса, а также об отработке метановых технологий.

Это тематика, которая позволяет Роскосмосу начать разработку многоразовой техники. Начнем с самого простого - носителя сверхлегкого класса, - сказал Рогозин.

Он добавил, что совещание было крайне важным для Роскосмоса, так как на нем обсуждались вопросы, над которыми длительное время работала госкорпорация.