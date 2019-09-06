Рамос вошел в десятку лучших бомбардиров сборной Испании

Сборная Испании обыграла Румынию в отборочном матче Евро-2020 - 2:1, а защитник Серхио Рамос благодаря очередному голу вошел в десятку лучших бомбардиров в истории команды.

В четверг прошли матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

В группе F Румыния принимала Испанию. Матч завершился победой гостей - 2:1. Счет с пенальти открыл Серхио Рамос, для которого этот гол стал 21-м за национальную сборную Испании. И теперь он входит в десятку лучших бомбардиров команды в истории. Более того, в девяти последних матчах в составе испанской команды он отличался восемь раз. Для центрального защитника это отличный результат.

Второй гол за испанцев записал на свой счет Пако Алькасер. За сборную Румынии забил Флорин Андоне. В этой группе были сыграны еще две встречи. Швеция в гостях разгромила команду Фарерских островов - 4:0, а Норвегия на своем поле обыграла Мальту - 2:0. В турнирной таблице у Испании 15 очков после пяти матчей, шведы набрали 10 очков, а норвежцы - 8.

В группе J Армения принимала Италию. Счет в матче открыл форвард "Сочи" Александр Карапетян, забивший на 11-й минуте. Итальянцы вскоре ответили голом Андреа Белотти. В самом конце первого тайма Карапетян был удален с поля за вторую желтую карточку, показанную в весьма спорной ситуации. Во втором тайме Лоренцо Пеллегрини и Белотти принесли итальянцам победу. Финляндия за счет гола Теему Пукки победила Грецию. После этого матча Италия набрала 15 очков и продолжает лидировать в группе, на три очка меньше у финнов.

В группе D Дания разгромила Гибралтар - 6:0, а Ирландия и Швейцария сыграли вничью - 1:1. Ирландия продолжает лидировать с 11 очками, датчане немного приблизились - у них 8 очков. Швейцарцы пока откровенно провалились - 5 очков.

В группе G матч между командами Израиля и Северной Македонии принес ничейный результат - 1:1. Здесь лидирует Польша - 12 очков после четырех матчей. Израиль с восемью баллами идет на второй позиции.