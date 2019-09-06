Глава самоуправления Калуги посетил новую школу

5 сентября глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутаты городской думы посетили новую школу в микрорайоне Правобережье.

Открывшаяся 1 сентября школа рассчитана на 1000 учеников и оснащена современным оборудованием.

Парламентарии осмотрели учебные кабинеты, столовую, библиотеку, актовый и спортивные залы.

- Городские власти уделяют самое пристальное внимание развитию системы образования, в Калуге строятся новые школы и детские сады, реализуются программы по ремонту существующих учреждений, - рассказал Александр Иванов, - новая школа спроектирована и построена с учетом самых современных технологий, замечательно, что дети будут учиться в такой красивой и комфортной школе.

Как сообщила депутатам директор школы Елена Анохина, на 2019 - 2020 учебный год в школе набрано 34 класса, в том числе 7 первых классов. В каждом классе обучается порядка 35 учеников.

Всего в школе 51 учебный кабинет, имеется восемь специализированных кабинетов для проведения уроков химии, физики, биологии и информатики.

Депутаты обратили внимание на необходимость обеспечить соблюдение требований безопасности дорожного движения в районе школы.

- В настоящее время на пешеходном переходе возле школы нет соответствующей разметки, - отметил Александр Иванов, - кроме того, необходимо будет установить светофор и "лежачих полицейских". Управлению городского хозяйства будет поставлена задача в кратчайшие сроки привести переход в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения.