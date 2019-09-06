Глава самоуправления Калуги посетил новую школу

Новости

Задержанному по запросу США топ-менеджеру Коршунову грозит 10 лет тюрьмы 14:27
Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel 14:19
Лукашенко предложил провести Олимпиаду с Россией или Украиной 14:15
ТЦ "Авиапарк" остался без электричества из-за аварии 14:15
Найдено тело женщины, погибшей при крушении катера в Крыму 14:15
Анализ ДНК помог раскрыть тайну Хараппской цивилизации 14:12
"Бьет сильно": в США оценили российскую ракету "Булава" 14:08
Lada 4x4 и Vesta - самые экспортируемые модели из России 14:05
Кириенко: Организация выборов требует знаний и личного мужества 13:54
Красноярский экономический форум поменяет формат 13:49
Продюсер прооперированного Розенбаума рассказала о его состоянии 13:41
Губернатор Волгоградской области вручил государственные награды 13:40
В Екатеринбурге уволили обвиняемых в изнасиловании полицейских 13:32
Белорусские Т-72Б3 новейшей модификации впервые переброшены в Россию 13:28
Пациент воронежской больницы напал на медсестру 13:27
В ЦИК рассказали о самочувствии Памфиловой 13:24
В Системе быстрых платежей провели первую покупку по QR-коду 13:22
Плоские тарифы в ДФО не отменят 13:22
Трутнев: Дальнему Востоку не хватает строителей 13:18
Лукашенко назвал Брестскую область образцом стабильного развития 13:15
Лайму Вайкуле в Латвии раскритиковали за русский язык 13:14
Жена Павла Мамаева прокомментировала новость про УДО мужа 13:12
В Перми прокуратура начала проверку после жалоб врачей 13:08
Хрусталь и барокко: Уральская "золотая" школа прославилась на весь мир 13:06
Китайцы и Volkswagen запустили продажи доступного кроссовера Jetta 13:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Куда сходить на День города Москвы с семьей и друзьями
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
"РГ" и журнал "Родина" приглашают на ММКЯ
06.09.2019 13:12
Проект: В регионах

Глава самоуправления Калуги посетил новую школу

5 сентября глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутаты городской думы посетили новую школу в микрорайоне Правобережье.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Открывшаяся 1 сентября школа рассчитана на 1000 учеников и оснащена современным оборудованием.

Парламентарии осмотрели учебные кабинеты, столовую, библиотеку, актовый и спортивные залы.

- Городские власти уделяют самое пристальное внимание развитию системы образования, в Калуге строятся новые школы и детские сады, реализуются программы по ремонту существующих учреждений, - рассказал Александр Иванов, - новая школа спроектирована и построена с учетом самых современных технологий, замечательно, что дети будут учиться в такой красивой и комфортной школе.

Фото: Калужская городская дума
В Калуге прошел День знаний

Как сообщила депутатам директор школы Елена Анохина, на 2019 - 2020 учебный год в школе набрано 34 класса, в том числе 7 первых классов. В каждом классе обучается порядка 35 учеников.

Всего в школе 51 учебный кабинет, имеется восемь специализированных кабинетов для проведения уроков химии, физики, биологии и информатики.

Депутаты обратили внимание на необходимость обеспечить соблюдение требований безопасности дорожного движения в районе школы.

- В настоящее время на пешеходном переходе возле школы нет соответствующей разметки, - отметил Александр Иванов, - кроме того, необходимо будет установить светофор и "лежачих полицейских". Управлению городского хозяйства будет поставлена задача в кратчайшие сроки привести переход в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум - 2019
Восточный экономический форум - 2019
Путин назвал самое красивое место в мире
Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34
Посольство РФ: Представление Японии из-за завода на Шикотане неприемлемо
Правительство расширит программу субсидирования авиарейсов на 40 маршрутов