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06.09.2019 14:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Количество пересадок на "салатовой" линии метро в Москве увеличат до 10

Текст: Ирина Огилько

На Люблинско-Дмитровской линии московского метро увеличат количество пересадок на другие линии. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

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По данным пресс-службы, на линии добавятся три пересадки. Две из них (со станций "Марьина роща" и "Печатники") заработают после ввода в эксплуатацию Большой кольцевой линии. А со станции метро "Достоевская" перейти можно будет на новую станцию кольцевой линии - "Суворовскую". Кроме того, после открытия северного вестибюля станции "Окружная" станет возможна пересадка по принципу "сухие ноги" на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК).

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Как рассказал руководитель департамента Андрей Бочкарев, сейчас на "салатовой" линии метро семь станций являются пересадочными.

Напомним, что на Люблинско-Дмитровской линии расположено 23 станции, и до 2023 года планируется строительство еще трех станций.

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