Количество пересадок на "салатовой" линии метро в Москве увеличат до 10

На Люблинско-Дмитровской линии московского метро увеличат количество пересадок на другие линии. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

По данным пресс-службы, на линии добавятся три пересадки. Две из них (со станций "Марьина роща" и "Печатники") заработают после ввода в эксплуатацию Большой кольцевой линии. А со станции метро "Достоевская" перейти можно будет на новую станцию кольцевой линии - "Суворовскую". Кроме того, после открытия северного вестибюля станции "Окружная" станет возможна пересадка по принципу "сухие ноги" на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК).

Как рассказал руководитель департамента Андрей Бочкарев, сейчас на "салатовой" линии метро семь станций являются пересадочными.

Напомним, что на Люблинско-Дмитровской линии расположено 23 станции, и до 2023 года планируется строительство еще трех станций.