Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34

В небе над Липецком произошло столкновение двух фронтовых бомбардировщиков Су-34. Самолеты смогли благополучно приземлиться на аэродроме, экипажи не пострадали, сообщил "РГ" источник в силовых структурах.

- Сели оба, все живы-здоровы, - рассказал источник.

Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Липецкого авиацентра ВКС России, они выполняли учебно-тренировочный полет. Авария произошла из-за потери визуального контакта ведущего и ведомого. Ведущий ударил ведомого крылом по кабине, при попытке отвернуть самолеты соприкоснулись еще раз.

Бомбардировщики получили повреждения - у ведущего оторвана законцовка крыла с комплексом радиоэлектронного подавления "Хибины". Обломки контейнера с электроникой попали в воздухозаборник двигателя ведомого Су-34. У него также повреждены кабина и фюзеляж.