Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
06.09.2019,  
10:10
Текст:  Антон Валагин (Липецк)

Над Липецком столкнулись два бомбардировщика Су-34

В небе над Липецком произошло столкновение двух фронтовых бомбардировщиков Су-34. Самолеты смогли благополучно приземлиться на аэродроме, экипажи не пострадали, сообщил "РГ" источник в силовых структурах.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Рейс из Воронежа в Петербург не смог вовремя вылететь третий день подряд

- Сели оба, все живы-здоровы, - рассказал источник.

Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Липецкого авиацентра ВКС России, они выполняли учебно-тренировочный полет. Авария произошла из-за потери визуального контакта ведущего и ведомого. Ведущий ударил ведомого крылом по кабине, при попытке отвернуть самолеты соприкоснулись еще раз.

Бомбардировщики получили повреждения - у ведущего оторвана законцовка крыла с комплексом радиоэлектронного подавления "Хибины". Обломки контейнера с электроникой попали в воздухозаборник двигателя ведомого Су-34. У него также повреждены кабина и фюзеляж.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВКС России
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Вертолет Ка-226Т начнут выпускать в Индии 05.09.2019
Спастись из штопора: как модернизировали катапультное кресло в Су-57 05.09.2019
Равные бойцы: Ту-95 сравнили с B-52 04.09.2019
бомбардировщики
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Под Астраханью применили сирийский опыт борьбы с крылатыми ракетами 05.09.2019
Бомбардировщики сели на автомагистраль под Казанью 28.08.2019
Испытания глубоко модернизированного Ту-95МСМ начнутся до конца года 26.08.2019
аварии
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Пять стран включили в список потенциальных покупателей МиГ-35 05.09.2019
Появилось видео неудачного запуска ракеты Vega с военным спутником 11.07.2019
Плавучая катастрофа: в США назвали проблемы авианосцев типа Ford 19.06.2019