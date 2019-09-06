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06.09.2019,  
14:25
Текст:  Антон Валагин (Воронеж)

Первый в армии РФ женский экипаж танка сняли на видео

На полигоне под Смоленском состоялись праздничные стрельбы в честь Дня танкиста. Первый в армии России женский экипаж Т-72Б3 приветствовал коллег 30 с лишним выстрелами башенного орудия и светодымовыми гранатами, рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Фото: DefenseWebTV / youtube.com
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Женский экипаж был сформирован в феврале 2019 года для участия в "Танковом биатлоне". Отобранные по конкурсу кандидатки прошли трехмесячную подготовку в учебном центре под Владимиром и выступили в показательных заездах на полигоне Алабино, показав на "летающем танке" Т-80 максимальную скорость 72 километра в час. Игры закончились, но управлять танкам девушкам хочется по-прежнему.

- Его мощь и силу не передать словами, - призналась механик-водитель Т-72 прапорщик Светлана Щуркина. От имени всего экипажа она пожелала танкистам счастья, успехов по службе, мирного неба над головой. "Чтобы танк стрелял, механик водил и танк не подводил", - добавила девушка.

На полигоне Дорогобуж более ста танковых экипажей выполнили стрельбы в составе взводов по три машины по возникающим целям в виде укрытых танков, безоткатных орудий и пулеметных гнезд на дистанции до 1200 метров.

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