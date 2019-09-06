Под Владимиром арестован насмерть сбивший детей водитель BMW

Суд во Владимирской области арестовал на два месяца 22-летнего водителя BMW, который насмерть сбил двух подростков на пешеходном переходе.

- В отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, - сообщили в региональном УМВД.

ДТП, в результате которого погибли двое детей - мальчик и девочка 13 лет, - произошло вечером 4 сентября в поселке Мелехово Ковровского района.

По версии следствия, водитель BMW двигался с сильным превышением скорости. В нарушение правил дорожного движения, при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водитель не сбавил скорость. Увидев, что впереди идущая машина притормозила перед "зеброй", подозреваемый пересек сплошную линию дорожной разметки, выехал на встречную полосу и пошел на обгон. Это произошло в тот самый момент, когда дорогу по пешеходному переходу переходила группа из пяти детей.

Видеозапись с ДТП на "зебре", выложенная в Сеть, вызвала возмущенные отклики пользователей, потребовавших строгого наказания для лихача.

Как выяснили в полиции, признаков алкогольного опьянения у подозреваемого не обнаружили. Однако только в 2019 году подозреваемый более десяти раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.