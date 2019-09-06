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06.09.2019 13:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин: Москва готова к проведению выборов в Мосгордуму

Текст: Иван Пышечкин
Проведенные тесты показали надежность системы дистанционного электронного голосования в Мосгордуму. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ходе Международной конференции "Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение".
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

"Было проведено четыре тестовых голосования, в которых участвовало более 6 тысяч человек. Сегодня электронное голосование полностью готово для выборов в Мосгордуму", - сказал Сергей Собянин.

По словам мэра, разработка системы проводилась максимально открыто. В течение трех месяцев ее работу обсуждали с известными техническими экспертами, вошедшими в состав специальной рабочей группы. При этом базовые части программного кода были выложены в открытый доступ на популярном сервисе разработчиков. Когда разработка системы была завершена, всем желающим была предоставлена возможность взломать систему и найти уязвимости.

Фото: cikrf.ru
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"В ходе теста было зафиксировано несколько десятков попыток взлома, но ни одна из них не удалась. Дальше всех продвинулся криптограф из Франции Годри. Он нашел уязвимость в системе онлайн-голосования, которая была успешно ликвидирована", - отметил мэр.

Собянин также рассказал, что решение о проведении эксперимента это, в первую очередь, попытка качественно модернизировать избирательную систему и привлечь избирателей.

"Экспериментировать в области выборов чрезвычайно сложно. Это классическая и традиционная система. Ломать ее, конечно, нельзя. Но тем не менее, на мой взгляд, экспериментировать возможно и нужно. Перед разработчиками системы электронного голосования стояла сложнейшая технологическая задача. Эти выборы должны сделать процедуру голосования простой и привлекательной для избирателя", - объяснил градоначальник.

Глава города также пояснил, что система должна не только гарантировать тайну голосования и корректный учет голосов, но и быть абсолютно прозрачной для избирателя. При этом используемые технические решения позволяют отдать голос без специального оборудования - достаточно смартфона или компьютера, учетной записи на портале mos.ru и онлайн-заявки на участие в электронном голосовании.

Фото: Агенство городских новостей Москва / Андрей Никеричев
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"После того, как избиратель проголосует, специальная программа разорвет связь между ним и его голосом. Информация о количестве отданных за кандидатов голосов будет учитываться в обезличенном виде. Анонимность голосования, корректный учет голосов и сохранность данных гарантирует технология блокчейн", - уточнил мэр, добавив, что блокчейн уже используется при проведении голосований на портале "Активный гражданин", а проследить, за кого избиратель отдал голос, невозможно, поскольку информация бюллетеня не сохраняется ни в браузере пользователя, ни на сервере администратора.

Собянин, кроме всего прочего, отметил, что в Москве внедрена система тотального видеонаблюдения на участках для голосования, большая часть которых оборудована КОИБ.

"Москва готова к проведению выборов в городской парламент. Надеюсь, что наш эксперимент даст возможность нашим коллегам, регионам, странам понаблюдать за ним и принять соответствующее решение о внедрении новых технологий в избирательный процесс", - подвел итог мэр.

Власть Работа власти Госуправление Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования 8 сентября 2019 года
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