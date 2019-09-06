ТЦ "Авиапарк" остался без электричества из-за аварии

Торговый центр "Авиапарк", расположенный на северо-западе Москвы, в пятницу не открылся для посетителей, так как из-за аварии оказался без электричества. Об этом сообщает пресс-служба комплекса.

По данным пресс-службы, авария произошла на линии электропередачи около четырех утра в районе 3-ей Хорошевской улицы, и несколько зданий оказались обесточены. Для того чтобы не создавать столпотворения, у станции метро "ЦСКА" граждан оповещают о закрытии ТЦ. На въезде в парковку выставлены регулировщики.

В то же время аквариум в парке подключили к внешним электрогенераторам, и его обитателям ничего не угрожает.