В Москве сотрудник супермаркета избил пытавшегося украсть водку мужчину

Мужчина, попытавшийся украсть бутылку водки в московской "Пятерочке", был сильно избит администратором магазина и впал в кому. Об этом сообщает информагентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Сообщается, что администратор магазина "Пятерочка", расположенного на улице Дубнинская, вечером 4 сентября нанес серьезные телесные повреждения мужчине средних лет, которых пытался вынести из торговой точки бутылку водки. Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму и перевод свода основания черепа. Сейчас он находится в реанимации в состоянии комы.

При этом сам администратор магазина, молодой человек 1997 года рождения, был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.