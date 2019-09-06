В Воронеже у дома нашли закопанный пулемет

При рытье траншеи у жилого дома в Воронеже рабочие нашли крупнокалиберный пулемет времен Великой Отечественной войны.

Об этом рассказал историк Владимир Размустов. По его словам, дом, возле которого была сделана находка, был построен перед войной для командного состава РККА. Рядом с ним в 30-е годы находились два аэродрома - об этом напоминает памятник истребителю неподалеку.

- Можно предположить, что в начале июля 1942 года здесь в капитальном строении был один из очагов сопротивления немногочисленных защитников города, когда после овладения донскими переправами танковые и механизированные части противника подходили к Воронежу, - предположил ученый.

Найденный пулемет - советского образца, предположительно 12,7-миллиметровый авиационный УБТ. Бува Т в названии указывает на турельную модификацию - такое оружие использовалось на самолетах СБ, Пе-2, Ил-2, Ил-4, Ту-2, Пе-8.

Находку передали в полицию.