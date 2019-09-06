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06.09.2019,  
11:58
Текст:  Антон Валагин

В Воронеже у дома нашли закопанный пулемет

При рытье траншеи у жилого дома в Воронеже рабочие нашли крупнокалиберный пулемет времен Великой Отечественной войны.

Фото: YouTube
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Об этом рассказал историк Владимир Размустов. По его словам, дом, возле которого была сделана находка, был построен перед войной для командного состава РККА. Рядом с ним в 30-е годы находились два аэродрома - об этом напоминает памятник истребителю неподалеку.

- Можно предположить, что в начале июля 1942 года здесь в капитальном строении был один из очагов сопротивления немногочисленных защитников города, когда после овладения донскими переправами танковые и механизированные части противника подходили к Воронежу, - предположил ученый.

Найденный пулемет - советского образца, предположительно 12,7-миллиметровый авиационный УБТ. Бува Т в названии указывает на турельную модификацию - такое оружие использовалось на самолетах СБ, Пе-2, Ил-2, Ил-4, Ту-2, Пе-8.

Находку передали в полицию.

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