Жена Павла Мамаева прокомментировала новость про УДО мужа

Жена футболиста Павла Мамаева Алана назвала новость про его УДО лучшим подарком на день рождения.

"У меня завтра день рождения, и это лучший подарок для меня! А на Пашин день рождения 17 сентября его ждет путь домой!" - написала Алана на своей странице в Instagram.

В пятницу стало известно, что суд Белгородской области принял решение удовлетворить прошение об условно-досрочном освобождении Павла Мамаева, который отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.

Павел Мамаев и братья Александр и Кирилл Кокорин выйдут на свободу 17 сентября.