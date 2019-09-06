На Камчатке МиГ-31 сел по приборам в сложных метеоусловиях

Тренировки в сложных погодных условиях проводят экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 на Камчатке. Летчики-истребители Тихоокеанского флота совершили полет при плохой видимости.

"Отработали взлет-посадку при низкой облачности, пилотирование по приборам в условиях плохой видимости, а также взаимодействие в составе групп", - рассказал "РГ" о том, как проходили тренировки, начальник пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Экипажи уходили на второй круг, садились на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу аэродрома. С задачей справились как опытные пилоты, так и молодые специалисты, которым уделяется наиболее пристальное внимание.