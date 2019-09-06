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06.09.2019 05:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке МиГ-31 сел по приборам в сложных метеоусловиях

Текст: Дина Непомнящая

Тренировки в сложных погодных условиях проводят экипажи высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 на Камчатке. Летчики-истребители Тихоокеанского флота совершили полет при плохой видимости.

Фото: Пресс-служба ВВО
На Камчатке самолеты ТОФ выследили "чужую" подлодку

"Отработали взлет-посадку при низкой облачности, пилотирование по приборам в условиях плохой видимости, а также взаимодействие в составе групп", - рассказал "РГ" о том, как проходили тренировки, начальник пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Экипажи уходили на второй круг, садились на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу аэродрома. С задачей справились как опытные пилоты, так и молодые специалисты, которым уделяется наиболее пристальное внимание.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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