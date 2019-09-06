На новейшем гидрографическом судне "Александр Рогоцкий" подняли флаг

Торжественная церемония поднятия флага прошла на новейшем гидрографическом судне проекта 19910 "Александр Рогоцкий". С этого момента оно официально вошло в состав Тихоокеанского флота.

Свидетелями знакового события стали представители командования Войск и сил на Северо-востоке России, гидрографического района ОКВС, ветераны Военно-Морского Флота. Торжественный митинг состоялся на причале в бухте Богородское.

Как рассказал "РГ" начальник пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский, выступающие отметили, что судно поможет расширить возможности камчатского подразделения.

Переход на Камчатку "Александр Рогоцкий" совершил после того, как прошел полный цикл заводских ходовых испытаний.

Напомним, что суда проекта 19910 предназначены для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей.

Справка "РГ"



Водоизмещение новейшего гидрографического судна "Александр Рогоцкий" - более 1200 тонн, длина корпуса - 59 метров, ширина - 11,4 метра. Ледовый класс Arc4 позволяет двигаться в разреженных льдах толщиной до 80 сантиметров. Дальность плавания - около 3500 миль, автономность - более 25 суток. Экипаж - 22 человека.