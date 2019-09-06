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06.09.2019 10:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Почтовый логистический центр в Хабаровске запустят к концу 2020 года

Текст: Юлия Кривошапко

"Почта России" планирует запустить логистический центр в Хабаровске в конце 2020 года, а к 2022 году вывести его на полную мощность. Объект возводится на территории местного аэропорта. Реализация масштабного проекта обеспечит регион минимум 800 дополнительными высокотехнологичными рабочими местами.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
"Почта России" собралась открывать магазины и аптеки

Ход строительства обсудили генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

"Хабаровский логистический почтовый центр - ключевой проект "Почты России" на Дальнем Востоке. Это 15 тысяч квадратных метров с зоной исполнения интернет-заказов, с автоматизированной сортировкой и местом международного почтового обмена", - рассказал Николай Подгузов.

Логистический почтовый центр станет частью транспортно-логистического узла Хабаровска. Условия аренды земельного участка между "Почтой России" и АО "Хабаровский аэропорт" согласованы. Для застройки предоставлен земельный участок в 15 тысяч квадратных метров.

Ориентировочный объем инвестиций в проект - 2,6 миллиарда рублей.

В состав логистического хаба войдут сортировочный центр, склады для обработки заказов, подъездные пути. В работе центра будут применяться современные информационные решения, что позволит создать условия для развития интернет-торговли, а также оптимизировать маршруты доставки внутрироссийской и международной почты. На площадях центра участникам рынка электронной коммерции будут оказываться услуги фулфилмента, в том числе по хранению товаров, сбору заказов и передачи на доставку покупателям. Это позволит продавцу высвободить ресурсы на развитие бизнеса, а покупателю даст прозрачность по срокам доставки товаров из интернет-магазинов.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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