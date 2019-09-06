Почтовый логистический центр в Хабаровске запустят к концу 2020 года

"Почта России" планирует запустить логистический центр в Хабаровске в конце 2020 года, а к 2022 году вывести его на полную мощность. Объект возводится на территории местного аэропорта. Реализация масштабного проекта обеспечит регион минимум 800 дополнительными высокотехнологичными рабочими местами.

Ход строительства обсудили генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

"Хабаровский логистический почтовый центр - ключевой проект "Почты России" на Дальнем Востоке. Это 15 тысяч квадратных метров с зоной исполнения интернет-заказов, с автоматизированной сортировкой и местом международного почтового обмена", - рассказал Николай Подгузов.

Логистический почтовый центр станет частью транспортно-логистического узла Хабаровска. Условия аренды земельного участка между "Почтой России" и АО "Хабаровский аэропорт" согласованы. Для застройки предоставлен земельный участок в 15 тысяч квадратных метров.

Ориентировочный объем инвестиций в проект - 2,6 миллиарда рублей.

В состав логистического хаба войдут сортировочный центр, склады для обработки заказов, подъездные пути. В работе центра будут применяться современные информационные решения, что позволит создать условия для развития интернет-торговли, а также оптимизировать маршруты доставки внутрироссийской и международной почты. На площадях центра участникам рынка электронной коммерции будут оказываться услуги фулфилмента, в том числе по хранению товаров, сбору заказов и передачи на доставку покупателям. Это позволит продавцу высвободить ресурсы на развитие бизнеса, а покупателю даст прозрачность по срокам доставки товаров из интернет-магазинов.