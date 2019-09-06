Президент поручил выделить дополнительную помощь пострадавшим от паводков

Дополнительные средства в помощь пострадавшим от паводков жителям Приамурья будут выделены из федерального бюджета. Соответствующее поручение кабинету министров сделал президент Владимир Путин. Это произошло в ходе беседы главы государства с губернатором Амурской области Василием Орловым.

"В ходе общения с губернатором президент поручил кабинету министров выделить Амурской области дополнительные средства для оказания материальной помощи", - приводит ТАСС слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Он уточнил, что речь идет о жителях, дома и квартиры которых признали непригодными для проживания, а также об организации капитального ремонта пострадавшего жилья.

Напомним, чрезвычайная ситуация в Амурской области сложилась в результате обильных осадков, которые вызвали подтопления в 21 муниципальном образовании.