Жителей Южно-Сахалинска пересадят на электросамокаты

Первую партию электросамокатов для системы проката протестировали специалисты администрации Южно-Сахалинска и волонтеры.

Как сообщили из пресс-службы мэрии областного центра, в городе запускают муниципальный прокат этих средств передвижения.

Места расположения зарядных станций выбраны с учетом востребованности маршрутов. Их нетрудно будет изменить в зависимости от предпочтений горожан уже в ходе работы системы.

Участники тестирования отметили, что пока в городе не самая комфортная ситуация для использования электросамокатов. На некоторых участках недостаточно широкие тротуары, иногда передвижение усложняет тротуарная плитка.

Станции проката, расположенные в разных частях города, будут работать без персонала. С помощью специального приложения для смартфона и привязанной к нему банковской карты пользователи услуги смогут разблокировать один из самокатов и, проехав нужное расстояние, сдать его на следующем пункте сети. Договора на обслуживание заключаются только с гражданами, достигшими 16 лет.

По словам директора АНО "Наш город" Василия Вишневского, на начальном этапе станции будут работать в тестовом режиме. Параллельно авторы проекта изучат мнение горожан об услуге. Эту информацию используют при благоустройстве городской территории.