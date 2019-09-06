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06.09.2019 09:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Жителей Южно-Сахалинска пересадят на электросамокаты

Текст: Евгения Шерешевская
Фото: Пресс-служба администрации Южно-Сахалинска Фото: Пресс-служба администрации Южно-Сахалинска
Фото: Пресс-служба администрации Южно-Сахалинска

Первую партию электросамокатов для системы проката протестировали специалисты администрации Южно-Сахалинска и волонтеры.

Как сообщили из пресс-службы мэрии областного центра, в городе запускают муниципальный прокат этих средств передвижения.

Места расположения зарядных станций выбраны с учетом востребованности маршрутов. Их нетрудно будет изменить в зависимости от предпочтений горожан уже в ходе работы системы.

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Участники тестирования отметили, что пока в городе не самая комфортная ситуация для использования электросамокатов. На некоторых участках недостаточно широкие тротуары, иногда передвижение усложняет тротуарная плитка.

Станции проката, расположенные в разных частях города, будут работать без персонала. С помощью специального приложения для смартфона и привязанной к нему банковской карты пользователи услуги смогут разблокировать один из самокатов и, проехав нужное расстояние, сдать его на следующем пункте сети. Договора на обслуживание заключаются только с гражданами, достигшими 16 лет.

По словам директора АНО "Наш город" Василия Вишневского, на начальном этапе станции будут работать в тестовом режиме. Параллельно авторы проекта изучат мнение горожан об услуге. Эту информацию используют при благоустройстве городской территории.

Власть Работа власти Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
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