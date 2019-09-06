В Перми за убийство сына осужден пенсионер

В Перми суд признал виновным 63-летнего гражданина в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ "убийство".

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в апреле этого года между 35-летним мужчиной и его отцом возник конфликт. В ходе распития спиртных напитков сын несколько раз ударил мать, после чего глава семейства задушил его. Прибывшие на место полицейские задержали пермяка и доставили в отдел полиции.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.