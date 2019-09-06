Житель Башкирии бросил самодельную гранату в такси

В Бирском районе 19-летний молодой человек стал фигурантом уголовного дела по статье "Покушение на убийство общеопасным способом".

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, в полицию обратился водитель такси, который сообщил, что в салон его машины пьяный мужчина бросил что-то похожее на гранату, когда владелец машины стоял рядом. К счастью, устройство не сработало, и специалисты-взрывотехники сумели его обезвредить.

Выяснилось, что это самодельное взрывное устройство типа ручной осколочной гранаты, внутри специалисты обнаружили порох. Вскоре задержали и подозреваемого, который, как оказалось, решил таким образом отомстить таксисту за то, что тот два раза отказался везти пьяного клиента и выгонял его из машины.

В региональном следкоме уточнили, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за хищение, угон и незаконное проникновение в жилище. Кроме того, сейчас он подозревается еще и в незаконном обороте наркотиков.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.