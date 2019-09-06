СК возбудил дело по факту избиения заключенного в Красноярском крае

СКР по Красноярскому краю возбудил уголовное дело по факту применения насилия к осужденному, отбывающему наказание в исправительном центре при ИК-27.

Следствие полагает, трое сотрудников отдела розыска оперативного управления ГУ ФСИН России по Красноярскому краю, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, избили 40-летнего осужденного, отбывающего наказание в виде принудительных работ в исправительном центре при колонии.

Как отмечается в сообщении краевого следкома, по предварительной версии, 5 августа 2019 года несколько сотрудников ГУ ФСИН РФ по Красноярскому краю доставили осужденного в оперативное управление ведомства для проведения опроса, а на обратном пути к месту отбывания наказания "применили к осужденному физическое насилие, нанеся удары руками в область лица, верхних конечностей и грудной клетки, причинив последнему телесные повреждения".

Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия).

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором осужденный заявляет, что его избили сотрудники ГУ ФСИН, добиваясь от него лжесвидетельства в адрес начальника колонии. Ролик разместил адвокат пострадавшего. Краевое управление ГУФСИН провело проверку и опровергло обвинения, заявив, что травмы Голиков получил, упав с носилок "скорой". Врачей же вызвали мужчине, когда тот пожаловался сотрудникам колонии на ухудшение здоровья.