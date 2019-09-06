Строящийся в Толмачево почтовый хаб заинтересовал соседние регионы

Сибирские регионы высоко заинтересованы в использовании мощностей почтового центра, строящегося на территории аэропорта Толмачево. Как подчеркнул глава региона Андрей Травников в ходе рабочей встречи с генеральным директором ФГУП "Почта России" Николаем Подгузовым, уже на стадии строительства поступают соответствующие запросы от губернаторов соседних областей.

Логистический почтовый центр на базе новосибирского международного аэропорта будет запущен в следующем году. Он позволит обслуживать порядка 11 миллионов человек - жителей не только Новосибирской области, но и соседних регионов. Новый специализированный хаб воздушной гавани даст возможность выгружать почтовые отправления напрямую с бортов прилетевших самолетов и ускорить время их обработки.

Отсюда отправления будут уходить в 3,5 тысячи почтовых отделений Новосибирской, Омской, Томкой, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай. В новом центре планируется обрабатывать до миллиона посылок и писем в сутки, включая порядка 280 тысяч пакетов, прибывающих из-за рубежа.

- Уже сегодня мы ведём переговоры с предпринимателями Новосибирской области, с различными партнерами федерального уровня для того, чтобы наработать будущие коммерческие связи, которые будут полезны "Почте России" при загрузке мощностей центра. Необходимо, чтобы действительно был не просто эффект от использования производственной единицы "Почты России" в ее большой корпоративной системе, но и эффект для региона в целом, - подчеркнул Андрей Травников, отметив высокие темпы строительства объекта.

В свою очередь, Николай Подгузов рассказал, что логистический центр "Почты России" будет оснащен самым современным оборудованием. И что немаловажно, хаб даст региону 1,3 тысячи рабочих мест, несмотря на то, что в целом будет отличаться высокой степенью автоматизации. Здесь будут обрабатываться не только импортно-экспортные операции по отправке посылок, число которых растет с каждым годом, но и отправки товаров по заказам через отечественные онлайн-магазины.